Петростат: индекс промышленного производства в Петербурге вырос до 106,5%

Обработка древесины в Петербурге выросла втрое и возглавила рейтинг.

Согласно данным Петростата, опубликованным 23 сентября, индекс промышленного производства (ИПП) в Санкт-Петербурге на конец августа 2026 года достиг 106,5%.

Максимальный прирост за январь–август по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован в обработке древесины — 307,1%. В числе лидеров также производство бумаги (150%), добыча полезных ископаемых (118,1%), обрабатывающие производства (106,5%), производство одежды (140,4%), выпуск лекарств и медизделий (128,1%), изготовление готовых металлических изделий (143%).

В антирейтинге оказались производство транспортных средств (54,2%), металлургия (57,1%), производство текстиля (66,3%), полиграфия (66,8%) и выпуск компьютеров (75,9%).

В Ленинградской области ИПП ниже базового уровня: Петростат оценивает его в 88,2%.

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Фото: Piter.tv