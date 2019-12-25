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В Кремле ответили на протест Японии из-за визита Мишустина на Курилы
Сегодня, 14:55
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В Кремле ответили на протест Японии из-за визита Мишустина на Курилы

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Премьер-министр посетил остров Итуруп с рабочим визитом 25 июля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал протест Японии из-за посещения премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным острова Итуруп. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

По словам официального представителя Кремля, глава российского правительства имеет право осуществлять рабочие поездки в те субъекты государства, в которые считает необходимым.

Это председатель правительства РФ, и, конечно, он посещает те российские регионы, которые считает необходимым и над развитием которых, в том числе и в сотрудничестве с нашими партнерами, предстоит много работать.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Он подчеркнул, что в настоящее время глава России Владимир Путин прилагает большие усилия, чтобы выйти на мирный договор с Японией, и закрыть вопрос по Курилам. По словам Пескова, Москва заинтересована в дружеских отношениях с "нашим восточным соседом".

Напомним, 25 июля замглавы МИД Японии Такэо Мори в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на остров Итуруп вызвал российского посла Михаила Галузина в ведомство и заявил протест в связи с этим визитом.

Ранее Мишустин допустил введение на Курилах режима свободной таможенной территории.

Фото: Piter.tv

Теги: дмитрий песков, курилы, михаил мишустин, нота протеста
Категории: Новости России, Лента новостей,

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