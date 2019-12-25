Мишустин допустил введение на Курилах режима свободной таможенной территории

Он подчеркнул, что Курилы не должны стать офшором.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время обсуждается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории. Об этом он сказал в ходе разговора с представителями рыбопромышленных предприятий, который он провел во время посещения острова Итуруп.

Мишустин назвал эти меры беспрецедентными и отметил, что регион не должен стать офшором.

Конечно, здесь необходимы существенные льготы, чтобы люди, работая здесь, не тратили время на заполнение различного вида документов, чтобы налоговое бремя для них в связи с климатическими условиями, непростыми условиями работы в островной части было достаточно уникальным. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам чиновника, данные предложения были бы хорошим решением для зарубежных инвесторов, которые в случае заинтересованности смогут создать на территории данного региона рабочие места.

Ранее Мишустин заявил, что для увеличения поставок минтая на рынок РФ правительство будет субсидировать железнодорожные перевозки минтая из Дальневосточного федерального округа в центральную часть государства. Он подчеркнул, данные меры позволят ускорить транспортную доставку, снизить ее стоимость и освободить холодильные мощности в период путины лососевых.

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