Мишустин: правительство облегчит доставку рыбы с Дальнего Востока

По его словам, кабмин будет субсидировать РЖД соответствующие потери при установлении льготных тарифов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что для увеличения поставок минтая на рынок РФ правительство будет субсидировать железнодорожные перевозки минтая из Дальневосточного федерального округа в центральную часть государства. Об этом он сказал в ходе разговора с представителями рыбопромышленных предприятий, который он провел во время посещения острова Итуруп.

Мы будем субсидировать РЖД соответствующие потери при установлении льготных тарифов при доставке минтая по территории России <…> Я думаю, что целый набор мер, которые мы сегодня прорабатываем, поможет решить эту задачу. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он подчеркнул, что данные меры позволят ускорить транспортную доставку, снизить ее стоимость и освободить холодильные мощности в период путины лососевых.

Ранее мы сообщали, что в Японии пожаловались на активность российских военных на Курилах.

Фото: government.ru



