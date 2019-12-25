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Мишустин: правительство облегчит доставку рыбы с Дальнего Востока
Сегодня, 8:05
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Мишустин: правительство облегчит доставку рыбы с Дальнего Востока

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По его словам, кабмин будет субсидировать РЖД соответствующие потери при установлении льготных тарифов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что для увеличения поставок минтая на рынок РФ правительство будет субсидировать железнодорожные перевозки минтая из Дальневосточного федерального округа в центральную часть государства. Об этом он сказал в ходе разговора с представителями рыбопромышленных предприятий, который он провел во время посещения острова Итуруп.

Мы будем субсидировать РЖД соответствующие потери при установлении льготных тарифов при доставке минтая по территории России <…> Я думаю, что целый набор мер, которые мы сегодня прорабатываем, поможет решить эту задачу.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он подчеркнул, что данные меры позволят ускорить транспортную доставку, снизить ее стоимость и освободить холодильные мощности в период путины лососевых.

Ранее мы сообщали, что в Японии пожаловались на активность российских военных на Курилах.

Фото: government.ru


 

Теги: дальний восток, итуруп, михаил мишустин, транспортировка рыбы
Категории: Новости России, Лента новостей,

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