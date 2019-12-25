В Японии пожаловались на активность российских военных на Курилах

В Минобороны напомнили о размещенных ЗРК на Кунашире и Итурупе.

В Японии пожаловались на активность российских военных на Курильских островах. Об этом журналистам сообщил министр обороны Нобуо Киси во время осмотра базы сухопутных сил самообороны Хигаси-Титосэ. Они расположены на острове Хоккайдо. Чиновник уточнил, что в декабре 2020 года Россия разместила зенитно-ракетные комплексы на островах Кунашир и Итуруп.

Активно продолжается деятельность в регионе Дальнего Востока. Нобуо Киси, министр обороны Японии

В местных СМИ говорится о том, что осмотр военных баз проводится Токио из-за активной деятельности российских сил в регионе, а также на "северных территориях". Таким обозначением японцы отмечают острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи входящие в состав РФ. В Минобороны дали поручение заниматься подготовительными работами для отражения нападения со стороны противника. В частности, речь идет и о защите киберпространства.

В Японии призвали вернуть Курилы после инцидента с эсминцем Defender.

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