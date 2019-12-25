В Японии призвали вернуть Курилы после инцидента с эсминцем Defender

Жители Японии довольны нарушением российских территориальных вод силами ВМС Британии около Крыма.

В Японии призвали вернуть Курилы после инцидента с британским эсминцем Defender. Ранее местное издание "Санкэй симбун" разместило на своем сайте материал, посвященной заходу военного корабля НАТо в российские территориальные воды около Крыма. Многие из читателей по неочевидным причинам увидели в ситуации возможность "возвращения" Токио Южных Курил из-за провокативной деятельности Лондона.

Наконец-то британский Union Jack снова реет над миром! Бывшая владычица морей — Британия — снова занимает свое место в мире. Нельзя уступать российским агрессивным поползновениям в мире. пользователь с ником asz

Этот же читатель считает хорошим знаком, что британская ударная авианосная группа во главе с авианосцем "Королева Елизавета" находится в акватории Индо-Тихоокеанского региона. Он призвал молиться на Лондон, который является давним союзником Японии. Пользователь вспомнил, что Британия помогала Токио добиться победы во время русско-японской войны.

Если в Крыму возникнет война, Японии будет легче забрать себе северные территории! Молодцы, британцы! пользователь iwa

Читатель с ником qnc полагает, что Британия снова указывает Японии на то, что следует победить РФ также, как это было сделано в русско-японской войне.

Читатели Fox News: США и Европе не хватит воли воевать с Россией.

Фото: Pixabay.com