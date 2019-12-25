Читатели Fox News: США и Европе не хватит воли воевать с Россией

Пользователи сайта оценили инцидент с британским эсминцем в Черном море.

Читатели Fox News заявили, что США и Европе не хватит воли воевать с Россией. Пользователи начали активно обсуждать материал, выпущенный на сайте американского телеканала. Автор статьи указал на то, что со времен холодной войны Москва впервые признала использование вооружения для того, чтобы противодействовать продвижению боевого корабля Североатлантического альянса. Речь идет о недавней ситуации с британским эсминцем Defender в акватории Черного моря. Читатели не обошли вопрос принадлежности Крыма стороной. Комментаторы признали действия со стороны российских военных обоснованными и предложили Западу брать пример с РФ.

Вот как надо охранять границу! Записывайте! пользователь с ником Jjtt

TheProfit083 полагает, что на примере Вашингтона русские смогли понять, что будет, если не защищать свои государственные границы. Он уверен, что впредь Москва сможет обойтись и без предупредительных выстрелов по флоту НАТО.

Крым был частью России несколько веков...Путин просто забрал обратно то, что его стране принадлежало по праву. пользователь thetruth628

Еще один пользователь портала подчеркнул, что Крым стал частью России еще с 1700 годов, а Севастополь для государства является аналогом Норфолка, потому что регион веками служит домом для Черноморского флота.

Начальник Генштаба Британии заявил, что инцидент с эсминцем мог создать риск эскалации.

Фото: Pixabay.com