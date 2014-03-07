Байден назвал "неандертальским мышлением" отказ от масок в штатах США

Президент США прокомментировал решения губернаторов штатов Миссисипи и Техас отказаться от масочного режима.

Американский президент Джо Байден назвал "неандертальским мышлением" отказ от масок в штатах. Таким образом политик прокомментировал решение глав Миссисипи и Техаса отменить введенные ограничения. Ролик встречи главы Белого дома с журналистами опубликован на YouTube-канале. Байден вместе с Камалой Харрис призвали население не отказываться от СИЗ и соблюдать другие предосторожности в рамках борьбы с распространением инфекции.

Надеюсь, сейчас уже всем понятно, что маски имеют значение...И меньше всего нам сейчас нужно такое неандертальское мышление: "Все хорошо, снимайте маски, забудьте о них. Джо Байден, президент США

Напомним, что в конце февраля руководитель американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи объяснил, что гражданам США придется носить маски до 2022 года. Он предположил, что вспышки заболевания будут возникать по штатам в течение продолжительного времени, но вакцинация населения позволит чиновникам постепенно снимать существующие ограничения.

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Видео: Youtube/The Guardian