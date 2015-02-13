Байден: Merck поможет Johnson & Johnson в производстве вакцины от COVID-19

США задействуют закон, касающийся продукции военного назначения.

Американский президент Джо Байден заявил, что Merck поможет Johnson & Johnson в производстве вакцины от коронавируса. Об этом политик сообщил журналистам на пресс-конференции в Белом доме.

Сегодня мы объявляем о важном шаге. Две крупнейшие компании в области здравоохранения и фармацевтики, которые обычно являются конкурентами, работают вместе над вакциной. Johnson & Johnson и Merck будут работать вместе, чтобы расширить производство вакцины. Джо Байден, президент США

По словам лидера страны, Вашингтон собирается задействовать закон, касающийся продукции военного назначения. Этот документ принят еще со времен Корейской войны 1950-1953 годов. Он неоднократно применялся администрацией США во время пандемий. Закон позволит оборудовать два завода Merck по стандартам, необходимым для безопасного производства препарата от коронавируса от Johnson & Johnson.

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