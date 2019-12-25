Американский президент выпустил заявление в преддверии 7-ой годовщины воссоединения Крыма и РФ.

Президент США Джо Байден отказался признавать Крым частью России. Об этом американский президент заявил в собственном заявлении, выпущенного в преддверии седьмой годовщины возвращения полуострова в состав РФ. Политик считает, что ситуация с включением региона в состав РФ является нарушением международного права.

США сегодня продолжают поддерживать Украину, ее союзников и партнеров, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым - это Украина. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Джо Байден, президент США

Глава Белого дома напомнил, что семь лет назад Москва пренебрегла нормами международного права, по которым современные государства взаимодействуют друг с другом. Байден обвинил Россию в нарушении территориальной целостности соседней страны, а также нарушения ее суверенитета. В Вашингтоне планируют продолжать работу по привлечению Москвы за ее правонарушения и агрессивную политику.

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Фото: Белый дом