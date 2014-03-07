США применили два F-15 при ударе по Сирии

Они полностью уничтожили девять объектов и частично разрушили два объекта, полностью выведя их из строя.

США применили два самолета F-15 и семь высокоточных боеприпасов при ударе по Сирии в ночь на 26 февраля. Такое заявление сделал помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби. Об этом сообщило ТАСС.

Они полностью уничтожили девять объектов и частично разрушили два объекта, полностью выведя их из строя.

Приказ об атаке отдал президент США Джо Байден. Целью американских военных стала инфраструктура ополчения, поддерживаемого Ираном. В результате погибли не меньше 17 человек.

Лавров: США предупредили военных РФ об ударе по Сирии за несколько минут до него.

Видео: MSNBC