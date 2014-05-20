Лавров: США предупредили военных РФ об ударе по Сирии за несколько минут до него

МИД РФ уточнит у США информацию по поводу их постоянного присутствия в Сирии.

Сергей Лавров заявил о том, что США предупредили военных РФ об ударе по Сирии за несколько минут до него. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Афганистана.

Наших военных предупредили за четыре или пять минут...Конечно, такого рода уведомление ничего не дает, когда удар буквально уже наносится. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр отметил, что в последнее время Россия слышит информацию из различных источников о том, что Вашингтон планирует постоянно присутствовать на территории Сирии. В настоящий момент МИД РФ не может подтвердить данные сведения, но дипломаты направят официальный запрос США. На данный момент до Лаврова дошли данные о том, что американцы не планируют уходить из региона вплоть до того момента, "чтобы эту страну развалить".

Глава МИД Афганистана передал Лаврову послание для Путина от афганского президента.

Фото и видео: МИД России