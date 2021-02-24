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Лавров заявил, что угроза гонки вооружений в космосе растет

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Министр записал видеообращение для Женевской конференции по разоружению.

Сергей Лавров заявил, что угроза гонки вооружений в космосе растет. Об этом российский министр внешнеполитического ведомства заявил в видеообращении для участников Женевской Конференции по разоружению. По словам чиновника, в настоящее время все еще есть шанс сформировать общепринятые юридические меры, способные предотвратить опасность в космическом пространстве.

США и их союзники приступили к практической реализации курса на использование околоземного пространства для ведения боевых операций, в том числе наступательных, и размещение там ударных систем вооружений

Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД напомнили о необходимости реализации проекта о предотвращении размещения оружия в космосе, а также использования силового воздействия или угрозы силы против объектов в космосе. Документ Россия представила на Женевской конференции. По словам Лаврова, Москва привержена международным обязательствам по недискриминационному использованию и исследованию космоса.

Сергей Лавров назвал недопустимым использование детей в политических целях.

Видео: МИД России

 
Теги: женевская конференция, космос, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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