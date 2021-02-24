Страны проигнорировали призыв генсека ООН приостановить санкции ради борьбы с пандемией COVID-19.

Российский министр Сергей Лавров рассказал, как Запад пытается наказать "неугодные" правительства. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на заседании 46-ой Генеральной ассамблее ООН по правам человека. По данным чиновника, Москва видит в сложившейся ситуации намерение стран воспользоваться пандемией, чтобы наказать "неугодных".

К сожалению, несмотря на пандемию и очевидную необходимость консолидации усилий, некоторые западные коллеги по-прежнему не намерены пересматривать свою эгоистичную линию, отказываться от силовых подходов, нелегитимных методов шантажа и давления. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД России уточнили, что Запад проигнорировал призыв генерального секретаря ООН по правам человека приостановить односторонние санкции в части поставок продовольствия, медикаментов и оборудования, которые необходимы для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Лавров: международные правила регулирования помогут избежать цензуры со стороны соцсетей.

Видео: МИД России