Лавров: международные правила регулирования помогут избежать цензуры со стороны соцсетей

В России предложили международному сообществу заняться вопросом цензурирования соцсетями пользовательского контента.

Сергей Лавров считает, что международные правила регулирования помогут избежать цензуры со стороны социальных сетей, а также манипулирования общественным сознанием со стороны их руководства. Об этом министр внешнеполитического ведомства России сообщил иностранным коллегам на 46-ой Генеральной ассамблее ООН, посвященной правам человека.

Все большее беспокойство вызывает нетранспарентная политика платформ социальных сетей, которые по своему усмотрению запрещают или цензурируют контент пользователей. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По мнению российского министра, задача по выработке международных правил регулирования соцсетей в настоящее время выходит на первый план. Это необходимо для пресечения злоупотреблений властью руководством мессенджеров.

Лавров оценил ситуацию с дискриминацией русскоязычных граждан на Украине.

Видео: МИД России