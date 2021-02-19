Глава МИД РФ заявил, что вопрос "Северного потока-2" закрыт для уважающих закон людей

Сергей Лавров напомнил о том, что Россия выполняет свои договорные обязательства.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос "Северного потока-2" закрыт для уважающих закон людей. Об этом дипломат заявил в интервью "РБК-ТВ".

Лавров напомнил, что в ситуации с проектом Россия выполняет свои договорные обязательства, в то время как представители Евросоююза меняют свою позицию. Глава МИД заявил, что "когда несколько лет назад поляки попытались затормозить "Северный поток — 2", было заказано специальное официальное мнение юридической службы Еврокомиссии".

Дипломат отметил, что в документе было указано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет.

Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека Сергей Лавров

Однако Еврокомиссия позже начала действовать в обратном направлении, добавил Лавров.

Российский глава внешнеполитического ведомства накануне обсудил с главой МИД Армении Арой Айвазяном выполнение договоренностей по Нагорному Карабаху.

Приостановка строительства проекта "Северный поток-2" произошла в конце 2019 года из-за санкций США. Из-за этого Москве пришлось подписать с Киевом пятилетний контракт на транзит газа через страну. В 2020 году подрядчики уложили только три километра трубопровода в немецком шельфе. В феврале к работам подключилась баржа "Фортуна". Этот участок предположительно будет завершен к апрелю текущего года.

Видео: РБК