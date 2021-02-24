Глава российского МИД выступил на ГА ООН.

Сергей Лавров оценил ситуацию с дискриминацией русскоязычных граждан на Украине и Прибалтике. Об этом глава внешнеполитического ведомства России рассказал коллегам на 46-ой генеральной ассамблее ООН. По словам чиновника, недопустимо защищать государственный язык за счет репрессий в отношении национальных меньшинств.

Всё более глубокую озабоченность вызывает дискриминация русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине, особенно в части осуществления языковых и образовательных прав. Сожалеем, что Совет ООН по правам человека и его специальные процедуры обходят молчанием вопиющие нарушения прав миллионов людей. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что с сентября 2020 года на Украине начался процесс выдавливания языков национальных меньшинств из общественной и образовательной сфер жизни. По словам Лаврова, русский язык является родным для 30-35 процентов населения страны. Несмотря на это Киев подвергает этот язык дополнительной дискриминации, так как против языков стран ЕС действует отдельный преференциальный режим.

Полянский раскритиковал заявление Германии о "нарушении" прав человека в Крыму.

Видео: МИД РФ