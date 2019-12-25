Российский дипломат ответил на претензию ФРГ на ГА ООН.

Дмитрий Полянский раскритиковал заявление Германии о "нарушении" прав человека в Крыму. Об этом российский заместитель постоянного представителя в ООН сообщил в рамках выступления на Генеральной Ассамблее после постоянного представителя ФРГ Кристофа Хойсгена. На заседании рассматривался вопрос "временно оккупированной территории Украины". немецкий делегат выразил обеспокоенность судьбой крымских татар, которых, по его мнению, притесняют в регионе.

Я спрашиваю представителя России, почему Россия не предоставляет доступ независимым миссиям, наблюдателям, чтобы те проверили ситуацию с правами человека в Крыму? Кристоф Хойсген, немецкий постпред при ООН

В ответ на заявление немецкого коллеги Полянский посоветовал ему уточнить вопрос у депутатов бундестага, которые регулярно бывают на территории Крыма. Российский дипломат добавил, что Хойсгена также лично приглашали посетить регион.

Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ при ООН

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