Зеленский: Киев пока не собирался строить дамбу на Северо-Крымском канале

Политик уточнил, что СМИ подкинули властям хорошую идею.

Владимир Зеленский: Киев пока не собирался строить вторую дамбу на Северо-Крымском канале. Об этом президент сообщил местным журналистам на форуме "Украина. 30". Политик прокомментировал реализацию государственного проекта "Большая стройка".

Пока не собирались, но иногда СМИ подкидывают неплохие идеи Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что ранее постпред Киева в Крыму Антон Кориневич, офис которого располагается в Херсонской области, заявил, что Украина намерена создать дамбу на 107-ом километре Северо-Крымского канала. Такое решение позволит максимально исключить поступление пресной воды на территорию полуострова. Ранее Украина обеспечивала 85% потребности региона в пресных ресурсах. Однако в 2014 году подача воды была прервана в одностороннем порядке.

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Фото: YouTube/Владимир Зеленский