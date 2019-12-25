Ренат Кузьчин прокомментировал введение против Виктора Медведчука санкций.

В Верховной Раде предрекли Владимиру Зеленскому тюрьму. Об этом на совместном эфире трех оппозиционных каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина" сообщил представитель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин. По словам депутата, когда президент потеряет неприкосновенность, его могут привлечь к уголовной ответственности за введенные санкции против граждан своей страны.

Я могу предположить, что когда изменятся времена и президент потеряет свою неприкосновенность, то наступит время, когда президент Зеленский за принятие решений о наложении санкций будет привлечен к уголовной ответственности. Так как это все похоже на превышение полномочий Ренат Кузьмин, украинский депутат

Напомним, что ранее стало известно, что СНБО введет санкции против главы политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, а также его супруги. Санкции будут касаться личного имущества депутата. Они вводятся на три года. По мнению Кузьмина, впоследствии Зеленскому и СНБО придется отменить свое решение.

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