В Раде прокомментировали желание ДНР и ЛНР передать пленных Медведчуку

Отдельные депутаты заявили о саботаже обмена пленными с украинской стороны.

В Верховной Раде обсуждают предложение ДНР и ЛНР об обмене пленными, в частности, о передаче 4-х удерживаемых лиц при участии депутата Виктора Медведчука. Ранее Украина раскритиковала желание представителей непризнанных республик общаться именно через лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь". Однако его коллеги по партии призвали отнестись к этому предложению конструктивно. При этом желание ДНР и ЛНР контактировать именно с Медведчуком там объяснили кризисом доверия в рамках переговорного процесса.

Ситуацию прокомментировал депутат-оппозиционер Ренат Кузьмин. По его мнению, ДНР и ЛНР ранее сталкивались с "саботажем" договоренностей по обмену пленными со стороны официального Киева

К Медведчуку обратились, потому что украинская власть не хочет, не собирается заниматься обменом удерживаемых лиц. На протяжении длительного времени обмены не проводятся

По его словам, офис президента Украины давно не занимается подобными вопросами, несмотря на имеющиеся Минские соглашения, пытаясь при этом переложить вину на вторую сторону.

Ранее участники контактной группы со стороны ДНР и ЛНР заявили о желании выдать Киеву в одностороннем порядке 4 пленных, имена которых не разглашаются. Однако представители самопровозглашенных республик заявили, что будут контактировать по данному вопросу только с парламентской оппозицией и лично Медведчуком.

Видео: Youtube/Телеканал ZIK