СНБО Украины ввёл санкции против Медведчука

Меры введены на три года.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против главы политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Кроме него, под санции попали семь физических и 19 юридических лиц.

Секретарь СНБО во время брифинга объявил, что ограничительные меры введены на срок в три года по делу о финансировании терроризма. Ограничения вводятся на 5 самолетов, осуществлявших перелеты по маршруту Киев-Москва, а также на обслуживающие их компании.

Секретарь СНБО Украины не исключал введения санкций против Виктора Медведчука. Об этом представитель Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов накануне рассказал в интервью на местном телеканале "Украина". По словам чиновника, ограничения могут коснуться председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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