Секретарь СНБО Украины не исключил введения санкций против Медведчука

Алексей Данилов объяснил, что под ограничения может попасть представитель украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Секретарь СНБО Украины не исключил введения санкций против Виктора Медведчука. Об этом представитель Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью на местном телеканале "Украина". По словам чиновника, ограничения могут коснуться председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Подождите, всему свое время… Мы очень тщательно отрабатываем все документы, чтобы быть безупречными в этом вопросе Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Таким образом эксперт ответил на вопрос журналиста о том, почему регулярно во время обсуждений санкций, введенных против трех украинских телеканалов, всплывает имя Виктора Медведчука. В СМИ напомнили, что официально эта фамилия нигде не фигурирует.

На Украине решили вводить санкции против депутатов Верховной Рады.

Фото: Pixabay.com