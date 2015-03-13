В СНБО прокомментировали введение санкций против физических лиц.

На Украине решили вводить санкции против депутатов Верховной Рады. Об этом местным журналистам с YouTube-канала "Shuster online в передаче "Свобода слова Савика Шустера" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Чиновник уточнил, что под ограничения попадут юридические и физические лица, так как у СНБО будет для этого "достаточно документов".

Эксперт прокомментировал санкции, введенные президентом Владимиром Зеленским в отношении телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. По словам Данилова, уголовным производством занимается СБУ, но перед этим СНБО по поручению главы государства выясняло информацию о том, кто осуществляет финансирование данных СМИ.

Напомним, что ранее секретарь СНБО говорил о том, что к блокировке данных телеканалов власти Украины готовились на протяжении восьми месяцев.

Посол Великобритании в Киеве приветствовала блокировку трех телеканалов.

Видео: YT / Shuster online