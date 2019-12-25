Посол Великобритании в Киеве приветствовала блокировку трех телеканалов

Мелинда Симмонс считает, что президент Украины сможет обеспечить защиту свободы слова в стране.

Посол Великобритании в Киеве приветствовала блокировку трех украинских оппозиционных телеканалов. Мелинда Симмонс уточнила в собственном Twitter-аккаунте, что речь идет о введении санкций против руководства и вещания проектов "112.Украина", ZIK и NewsOne. Сейчас вещание данных телевизионных СМИ доступно только на YouTube-каналах.

Я приветствую смелые действия президента Владимира Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб Украине. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа Мелинда Симмонс, посол Британии на Украине

Напомним, что указ о введении ограничений против трех телеканалов Владимир Зеленский подписал вечером 2 февраля. ранее соответствующее решение приняли представители СНБО. Санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK вводятся на пять лет. Под них также попал депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак, который является владельцем данных каналов. В фракции осудили решение президента Украины. Постановление назвали проявлением диктатуры власти, а также ущемлением свободы слова в стране.

Спикер Рады признал, что санкции против телеканалов введены без заседания Совбеза Украины.

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