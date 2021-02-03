Спикер Рады признал, что санкции против телеканалов введены без заседания Совбеза Украины

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков признал, что санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и "Зик" введены без заседания Совбеза Украины. По его словам, санкции введены после простого письменного опроса.
Дополнительной информации для принятия решения я не услышал.
Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады
Он подчеркнул, что подобная информация не должна быть в закрытом от общества режиме. Спикер не поддерживает санкции против трёх телеканалов. По его мнению, в отношении субъектов, которые находятся на территории страны, нужно действовать методами судебных разбирательств.
Ранее Кравчук призвал провести референдум о статусе Донбасса и Крыма.
Видео: Youtube/ГляделкаUA
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все