Спикер Рады признал, что санкции против телеканалов введены без заседания Совбеза Украины

По его мнению, подобная информация не должна быть в закрытом от общества режиме.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков признал, что санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и "Зик" введены без заседания Совбеза Украины. По его словам, санкции введены после простого письменного опроса.

Дополнительной информации для принятия решения я не услышал. Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады

Он подчеркнул, что подобная информация не должна быть в закрытом от общества режиме. Спикер не поддерживает санкции против трёх телеканалов. По его мнению, в отношении субъектов, которые находятся на территории страны, нужно действовать методами судебных разбирательств.

Ранее Кравчук призвал провести референдум о статусе Донбасса и Крыма.

Видео: Youtube/ГляделкаUA