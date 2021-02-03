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Спикер Рады признал, что санкции против телеканалов введены без заседания Совбеза Украины

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По его мнению, подобная информация не должна быть в закрытом от общества режиме.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков признал, что санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и "Зик"  введены без заседания Совбеза Украины. По его словам, санкции введены после простого письменного опроса.

Дополнительной информации для принятия решения я не услышал.

Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады

Он подчеркнул, что подобная информация не должна быть в закрытом от общества режиме. Спикер не поддерживает санкции против трёх телеканалов. По его мнению, в отношении субъектов, которые находятся на территории страны, нужно действовать методами судебных разбирательств.

Ранее Кравчук призвал провести референдум о статусе Донбасса и Крыма.

Видео: Youtube/ГляделкаUA

Теги: верховная рада, украина, цензура
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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