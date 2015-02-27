Способ реинтеграции территорий в Украину должна найти власть — в том числе и Верховная рада.

Глава украинской делегации контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук призвал провести референдум о статусе Донбасса и Крыма. Он считает, что говорить нужно об этом, а не о способе реинтеграции непризнанных республик.

- Возможно необходимо будет вынести на референдум вопрос, чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах. - Леонид Кравчук, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу

По его словам, способ реинтеграции территорий в Украину должна найти власть — в том числе и Верховная рада.

Ранее Кравчук заявил, что с Москвой поладить непросто, однако он не хочет, чтобы "были лишние иллюзии". По словам экс-главы государства, Россия давит на Украину, а значит ответ должен быть таким же. Кроме того, Кравчук назвал текущие переговоры "фальшивкой".

Видео: Youtube/Україна 24