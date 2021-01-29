Экс-президент Украины назвал текущие переговоры "фальшивкой".

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил о невозможности договориться с Россией по Донбассу. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "НАШ".

Кравчук отметил, что с Москвой поладить непросто, однако он не хочет, чтобы "были лишние иллюзии". По словам экс-главы государства, Россия давит на Украину, а значит ответ должен быть таким же. Кроме того, Кравчук назвал текущие переговоры "фальшивкой".

Они думают, что можно обмануть Украину, и она пойдет на какие уступки, только односторонние, что она будет сдавать национальные интересы ради каких-то непонятных целей.

Леонид Кравчук, экс-президент Украины

Ранее Кравчук обвинил республики Донбасса в торговле людьми.

Видео: YouTube / НАШ