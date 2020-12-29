Кравчук обвинил республики Донбасса в торговле людьми

Так политик назвал обмен пленными с Киевом.

Леонид Кравчук обвинил власти самопровозглашенных республик Донбасса в торговле людьми вместо обмена пленными. Об этом сообщили журналисты украинского издания УНИАН со ссылкой на слова главы Трехсторонней контактной группы от Киева. Эксперт уточнил, что представители ЛНР и ДНР с сентября 2020 года не передают списки по обмену удерживаемыми лицами, хотя Украина просит их об этом на каждом заседании.

В конце концов перевели это в игру, которая выглядит очень мрачно, потому что начинают торговать живыми людьми Леонид Кравчук, первый президент Украины

Напомним, что последний крупный обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса произошел в декабре 2019 года. Киев вернул 76 человек, а Донецк и луганск - 123. В сентябре 2019 года РФ и Украина обменялись заключенными по проекту "35 на 35". В Киев вернулся Олег Сенцов, а в Москву - журналист Кирилл Вышинский и Владимир Цемах, который является свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing.

Экс-президент Украины заявил о желании посетить Крым.

Фото: FB/Телеканал Крым 24