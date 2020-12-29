Экс-президент Украины заявил о желании посетить Крым

Леонид Кравчук пообщался с журналистами телеканала "Крым-24".

Экс-президент Украины и действующий председатель контактной группы Киева по урегулированию конфликта на Донбассе заявил о желании посетить Крым. Об этом Леонид Кравчук сообщил телеканалу "Крым-24". Местные журналисты поинтересовались у политика, хотел ли он лично приехать на полуостров, чтобы собственными глазами оценить обстановку в регионе.

Вы знаете, я бы хотел, но честно скажу, сейчас езжу очень мало далеко...Я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной Леонид Кравчук, бывший президент Украины

Кравчук объяснил, что его гипотетическая поездка в Крым в нынешней ситуации вряд ли принесет ему большое удовлетворение.

Напомним, что Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Около 99,77% жителей региона проголосовали за такое решение. За вступление в состав РФ также высказались 95,6% жителей Севастополя.

Кравчук рассказал о новых санкциях против России.

Видео: FB / Телеканал "Крым 24"