Кравчук рассказал о новых санкциях против России

Бывший президент Украины, ныне возглавляющий украинскую делегацию в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал о новых "расширенных" санкциях против России. Об этом он сообщил в интервью изданию "Вести".
Ограничения могут ввести из-за конфликта на востоке Украины, который продолжается с 2014 года.
Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается "агрессору"
Леонид Кравчук, экс-президент Украины
Кравчук уверен, что таким способом можно решить конфликт на юго-востоке Украины. При этом он сомневается в возможности вернуть неподконтрольные территории военным путем "в ближайшее время".
Ранее стало известно, что украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле.
Видео: YouTube / Радіо Свобода Україна
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