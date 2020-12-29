Кравчук рассказал о новых санкциях против России

Он уверен, что таким способом можно решить конфликт на юго-востоке Украины.

Бывший президент Украины, ныне возглавляющий украинскую делегацию в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал о новых "расширенных" санкциях против России. Об этом он сообщил в интервью изданию "Вести".

Ограничения могут ввести из-за конфликта на востоке Украины, который продолжается с 2014 года.

Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается "агрессору" Леонид Кравчук, экс-президент Украины

Кравчук уверен, что таким способом можно решить конфликт на юго-востоке Украины. При этом он сомневается в возможности вернуть неподконтрольные территории военным путем "в ближайшее время".

Ранее стало известно, что украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле.

Видео: YouTube / Радіо Свобода Україна