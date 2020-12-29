Экс-глава МИД Украины назвал "слабое место" у России.

Украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле. Об этом бывший глава внешнеполитического ведомства Владимир Огрызко сообщил журналистам местного телеканала "Прямой". Он надеется, что Киев предоставит Вашингтону территорию своей страны в качестве плацдарма для противодействия Москве. Эксперт считает, что дипломаты могут помочь американским Вооруженным силам "чувствовать себя в полной мере" в Черном море, акватория которого может стать театром для потенциальных столкновений.

Мы сегодня можем предложить американцам возможности в сфере киберактивности, которые на самом деле для американцев сегодня являются чрезвычайно важными Владимир Огрызко, экс-глава МИД Украины

По мнению спикера, Украина может нанести удар по киберпространству России. Огрызко уверен, что эта среда является "чувствительной штукой", которую можно по разрушительной силе сравнить с ядерным оружием.

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Видео: YT / Телеканал Прямий