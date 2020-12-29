  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:33
168
lesjasap
Код вставки плеера

Украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле

0 0

Экс-глава МИД Украины назвал "слабое место" у России.

Украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле. Об этом бывший глава внешнеполитического ведомства Владимир Огрызко сообщил журналистам местного телеканала "Прямой". Он надеется, что Киев предоставит Вашингтону территорию своей страны в качестве плацдарма для противодействия Москве. Эксперт считает, что дипломаты могут помочь американским Вооруженным силам "чувствовать себя в полной мере" в Черном море, акватория которого может стать театром для потенциальных столкновений.

Мы сегодня можем предложить американцам возможности в сфере киберактивности, которые на самом деле для американцев сегодня являются чрезвычайно важными

Владимир Огрызко, экс-глава МИД Украины

По мнению спикера, Украина может нанести удар по киберпространству России. Огрызко уверен, что эта среда является "чувствительной штукой", которую можно по разрушительной силе сравнить с ядерным оружием. 

Офицер ВСУ поругался с выбравшей Россию блогершей.

Видео: YT / Телеканал Прямий

Теги: владимир огрызко, киберпространство, кремль, мид, черное море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии