Офицер ВСУ поругался с выбравшей Россию блогершей

Военнослужащий назвал этот выбор стыдным и возмутился.

Офицер ВСУ из Киева поругался с выбравшей Россию блогершей TikTok. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Блогерша di.rubens стояла на Майдане и отвечала на вопросы. В одном из них ей предложили выбрать одну из двух стран. Из пар Россия-США и Россия-Белоруссия девушка назвала РФ. На просьбу выбрать между Россией и Украиной блогерша сначала смеялась, а после заявила, что делает выбор в пользу России.

Военнослужащий назвал этот выбор стыдным и возмутился, что у девушки отсутствует патриотическое воспитание. Блогерша в ответ назвала офицера позором украинской армии, который воюет против мирных людей. После она стала угрожать военному судом и отметила, что инцидент травли будут рассматривать в Минобороны страны.

Ранее на Украине предложили вооружиться достающими до Кремля ракетами.

Видео: Instagram/di.rubens