Валентин Бадрак назвал условие для изменения риторики Москвы в отношении Киева.

На Украине предложили вооружиться достающими до Кремля ракетами. Об этом в эфире местного телеканала "Апостроф" сообщил военный эксперт Валентин Бадрак. По мнению специалиста, Киеву следует тратить на перевооружение ежегодно по несколько миллиардов долларов.

По словам спикера, это нужно, чтобы Украина могла "показать Кремлю зубы". Барак уточнил, что страна должна в действительности обладать ракетами. Если бы Киев имел достаточную политическую волю, то местные ученые смогли бы разработать собственные ракеты с дальностью полета в полторы тысячи километров. Эксперт добавил, что этого расстояния хватило бы, чтобы оружие достало до Кремля.

Военный специалист завершил свою речь тем, что рассказал, что только в случае появления на Украине таких ракет Киев сможет изменить риторику Москвы по отношению к соседнему государству.

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