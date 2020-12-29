Экс-министр экономики Украины предсказал стране дефолт

Выравнять ситуацию помогла бы прогрессивная шкала налогообложения и сокращение госслужащих.

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предсказал стране дефолт. Его слова приводит издание "Главред".

Он отметил, что бюджет страны в этом году принят с небольшим дефицитом - 5,5% ВВП. При этом, по словам Суслов, приемлемый уровень по данному показателю, принятый во всём мире — 3%.

Виктор Суслов заявил, что подобный уровень дефицита говорит о том, что экономика не может сократить свои расходы, при это продолжает падать. Он считает, что опасность в том, что государственный долг страны будет продолжать расти — его обслуживание в ближайшее время будет занимать большую часть доходов бюджета.

Суслов подчеркнул, что выравнять ситуацию помогла бы прогрессивная шкала налогообложения и сокращение госслужащих.

Ранее Украина потребовала от России покаяния.

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