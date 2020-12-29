Украина потребовала от России покаяния

Дмитрий Кулеба уверен, что однажды президент РФ поклонится монументу павшим на Донбассе.

Украина потребовала покаяния от российского президента. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью местному изданию "День". Министр внешнеполитического ведомства отметил, что рассчитывает на то, что когда-нибудь глава РФ приедет в Киев и поклонится монументу, установленному в честь воевавших на Донбассе солдат. Он уточнил журналистам, что его слова не следует воспринимать как шутку или троллинг.

Я не говорил, какой президент, но такой визит обязательно будет Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Также дипломат назвал одну из стратегических задач государства на данный момент. По мнению Кулебы, сейчас Киев должен разъединить на Западе представления о России и Украине, так как это две независимые друг от друга страны.

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Фото: МИД Украины