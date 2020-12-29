В МИД Украины считают неуместным поучительный тон Лукашенко в адрес Зеленского

Дмитрий Кулеба ответил на слова белорусского политика о президенте Украины.

В МИД Украины считают неуместным поучительный тон Александра Лукашенко в адрес Владимира Зеленского. Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба отметил в эфире местного телеканала "1+1", что в обществе Лукашенко и считается "известным персонажем", который прославился "своими харизматическими высказываниями". Чиновник добавил, что все чаще фразы политика становятся оторванными от реальности.

Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Свои слова Кулеба разрешил считать официальной реакцией МИД Киева на заявление Лукашенко. На днях белорусский политик заявил, что "не держит зла" на президента Украины и готов возобновить отношения с этой страной.

Я бы косо на него не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением - никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Глава МИД Украины выступил против использования "Спутника V".