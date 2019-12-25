Дмитрий Кулеба заявил, что терпение Киева по ситуации с крушением пассажирского лайнера истощается.

Глава МИД Украины допустил иск против Ирана в международный суд по сбитому Boeing. Об этом в эфире местного телеканала "1+1" заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Чиновник уточнил, что Киев готов обратиться в инстанцию по делу о крушении пассажирского лайнера под Тегераном. Это произойдет, если стороны исчерпают все возможности по урегулированию ситуации.

Любое терпение имеет предел. И наше в том числе. Но мы можем перейти к фазе судебного рассмотрения только если поймем, что все возможности урегулировать этот вопрос с Ираном исчерпаны. И понять это должна не только Украина, но и другие пострадавшие страны Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба выразил надежду, что все стороны выйдут на конкретные результаты в переговорах с Ираном.По мнению чиновника, в отношении Киева Тегеран не выполнил обязательства и обещания, которые давал ранее. В частности, эксперты не получили технический отчет о трагедии.

Глава МИД Украины сообщил о разрыве с "русским миром".

Фото: МИД Украины