Глава МИД Украины сообщил о разрыве с "русским миром"

По его словам, Киев не отступит от "двух фундаментальных принципов".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналу Internationale Politik заявил о том, что страна окончательно порвала с "русским миром".

Политик отметил, Киев не отступит от "двух фундаментальных принципов". При этом власти Украины готовы обсудить конкретные шаги для достижения прогресса в мирном процессе.

Во-первых, Украина никогда не откажется ни от Крыма, ни от Донбасса. Во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, так как ее разрыв с "русским миром" окончателен. Все остальное - вопрос времени и дипломатии. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Ранее украинский генерал Геннадий Москаль заявил об опасности потери Украиной еще шести областей.

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