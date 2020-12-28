Украинский генерал заявил об опасности потери Украиной еще шести областей

Регионы - части проекта "Новороссия".

Украинский генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль заявил об опасности потери Украиной еще шести областей. Заявление он сделал во время интервью Youtube-каналу "Апостроф".

Проект "Новороссия" не закончился. Все думают, что это все. Геннадий Москаль, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей

Он подчеркнул, что Новороссия включала в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области Украины.

Ранее в Верховной Раде назвали Владимира Зеленского возможным последним президентом Украины. С заявлением выступил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. По его словам, причина такого мнения в том, что Зеленский своими действиями "просто уничтожит институт президентства в Украине".

Видео: YouTube / Apostrophe TV