Украинская сторона намерена установить подрядчика и сорвать проект.

В МИД Украины пообещали помешать проекту с опреснением воды в Крыму. С заявлением выступил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Киев знает о том, что российская сторона привлечёт международную компанию для строительства опреснителей в республике. Поэтому украинская сторона намерена установить её и сорвать проект.

Мы сразу начали работу, обязательно найдём её и будем ей препятствовать. Дмитрий Кулеба, глава МИДа Украины

Ранее Украина перечислила приоритеты на 2021 год.

Видео: YT / Україна 24