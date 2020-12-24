В МИД Украины пообещали помешать проекту с опреснением воды в Крыму. С заявлением выступил глава ведомства Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что Киев знает о том, что российская сторона привлечёт международную компанию для строительства опреснителей в республике. Поэтому украинская сторона намерена установить её и сорвать проект.
Мы сразу начали работу, обязательно найдём её и будем ей препятствовать.
Дмитрий Кулеба, глава МИДа Украины
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Видео: YT / Україна 24
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