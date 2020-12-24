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В МИД Украины пообещали помешать проекту с опреснением воды в Крыму

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Украинская сторона намерена установить подрядчика и сорвать проект.

В МИД Украины пообещали помешать проекту с опреснением воды в Крыму. С заявлением выступил глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Киев знает о том, что российская сторона привлечёт международную компанию для строительства опреснителей в республике. Поэтому украинская сторона намерена установить её и сорвать проект.

Мы сразу начали работу, обязательно найдём её и будем ей препятствовать.

Дмитрий Кулеба, глава МИДа Украины

Ранее Украина перечислила приоритеты на 2021 год.

Видео: YT / Україна 24

Теги: крым, кулеба, мид украины
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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