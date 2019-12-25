Первое место в списке занимает борьба с российской агрессией.

Украина перечислила приоритеты на 2021 год. Об этом журналистам во время брифинга сообщил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Министр назвал направления, которыми МИД будет приоритетно заниматься в следующем году. В списке обозначены семь пунктов. Первым из них стоит "противодействие российской агрессии".

Кулеба уточнил, что Киев намерен противодействовать действиям Москвы на Донбассе, а также укреплять национальную безопасность на международной арене. Вторым приоритетом страны является борьба с пандемией коронавируса, третьим - запуск проекта "крымская платформа". Эта дискуссионная площадка позволит странам заниматься решением вопроса о принадлежности полуострова.

Также украинские власти займутся формированием нового подхода к политике граждан страны за границей, наращиванием экспорта и инвестиций, "зеленой" энергетикой, выходом бизнеса и дипломатии в Африку.

Кулеба назвал мирное сосуществование краткосрочной целью отношений Украины и России.