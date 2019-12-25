Глава МИД Украины объяснил, что Киев не может никак не быть связанным с Москвой.

Дмитрий Кулеба назвал мирное сосуществование краткосрочной целью отношений Украины и России. Об этом министр внешнеполитического ведомства рассказал журналистам на брифинге. Чиновник добавил, что Киев не может гарантировать национальную безопасности, а также строить планы по развитию экономики без стратегии отношений с РФ.

Краткосрочная цель наших отношений с Российской Федерацией - выход на принцип мирного существования. Сейчас есть война между Российской Федерацией и Украиной. Мы хотим прекратить войну и вернуть мир на Украину Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Министр привел в пример вопрос транзита украинских товаров через территорию России. Он заметил, что Москва может ввести ограничения в отношении данного направления, что скажется на присутствии украинских товаров на внутреннем рынке РФ.

Украина допустила возобновление авиасообщения с ЕС.

Фото: МИД Украины