Глава МИД Украины обиделся на Лаврова из-за пропущенного звонка

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обиделся на министра иностранных дел Сергея Лаврова из-за пропущенного звонка. Заявление он сделал во время выступления на радио "Новое время".
Он заявил, что испытывает обиду от нежелания общаться российского коллеги.
Никакого желания у Сергея Викторовича выходить на контакт мы не видим.
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины
Он подчеркнул, что речь идёт о двухсторонних переговорах и "нормандском" формате. Кулеба заявил, что хотел обсудить с Лавровым конфликт в Донбассе.
Ранее глава МИД Украины призвал выработать стратегию отношений с Москвой.
Видео: YT / Радіо НВ
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