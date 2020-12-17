Глава МИД Украины обиделся на Лаврова из-за пропущенного звонка

Он подчеркнул, что речь идёт о двухсторонних переговорах.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обиделся на министра иностранных дел Сергея Лаврова из-за пропущенного звонка. Заявление он сделал во время выступления на радио "Новое время".

Он заявил, что испытывает обиду от нежелания общаться российского коллеги.

Никакого желания у Сергея Викторовича выходить на контакт мы не видим. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины

Он подчеркнул, что речь идёт о двухсторонних переговорах и "нормандском" формате. Кулеба заявил, что хотел обсудить с Лавровым конфликт в Донбассе.

Ранее глава МИД Украины призвал выработать стратегию отношений с Москвой.

Видео: YT / Радіо НВ