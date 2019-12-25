Глава МИД Украины призвал выработать стратегию отношений с Москвой

К теме взаимоотношений Киева и Москвы нужно подходить взвешенно и осторожно.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал выработать стратегию отношений с Москвой, однако отметил, что украинской общество пока не способно на спокойную беседу. По его словам, к такому разговору не готовы и политики.

Мы никогда не убежим от своей географии, это нужно понимать. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Он подчеркнул, что сейчас на человека, который будет готов к конструктивному и спокойному разговору с Россией, посчитают фанатиком или предателем. Хотя Кулеба признал, что разговор такой необходим, так как без позиции по РФ не будет ни безопасности, ни развития Украины.

Глава МИДа отметил, что к теме взаимоотношений Киева и Москвы нужно подходить взвешенно и осторожно — для начала в экспертных сообществах.

Ранее украинский генерал заявил, что Киев слабее Москвы.

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