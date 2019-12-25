Ленобласть вслед за Петербургом запретила продажу вейпов до 2032 года

В Ленинградской области приняли закон о полном запрете продажи вейпов.

В Ленинградской области запретят розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Соответствующий закон депутаты Законодательного собрания региона приняли 12 ноября сразу в трёх чтениях. Решение поддержали единогласно: за проголосовали 43 парламентария, против и воздержавшихся не было.

Законопроект 17 июля внёс депутат Никита Коваль. Позже у документа появились соавторы — Татьяна Тюрина и Эльчин Алиев.

Новые ограничения распространяются на электронные системы доставки никотина (ЭСДН) и жидкости для них. Запрет будет действовать на территории Ленинградской области с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032-го.

Документ разработали в рамках полномочий, предоставленных регионам федеральным законом № 186-ФЗ от 26 июня 2026 года. Ранее аналогичные ограничения на продажу вейпов приняли в Санкт-Петербурге.

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