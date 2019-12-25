Новый промышленный комплекс в "Марьино" привлёк производителя роботов

Первым резидентом стала компания, планирующая выпускать коллаборативных роботов.

В Санкт-Петербурге открыли производственно-складской комплекс "Промпространство" на территории индустриального парка "Марьино". Проект реализовал "ВТБ Инфраструктурный холдинг". На участке площадью 3,7 га разместили 16 зданий общей площадью 20 тыс. кв. м. Объём инвестиций составил 2 млрд рублей.

Строительство комплекса началось в январе 2026 года. Управлять объектом будет компания "ВТБ Девелопмент". Предполагается, что его резидентами станут малые и средние производственные предприятия. Средняя площадь помещений для одного арендатора составит от 1 тыс. до 3 тыс. кв. м. Их планируют предоставлять в аренду и лизинг.

На церемонии открытия вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что площадка ориентирована в том числе на малые технологические компании. По его словам, в городе насчитывается более 640 таких предприятий. Первым резидентом "Промпространства" стала компания "Валдай Роботы". Она планирует разместить на площади 4,5 тыс. кв. м производство коллаборативных роботов, а также приступить к разработке антропоморфных робототехнических систем.

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Фото: Piter.TV