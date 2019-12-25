В Петербурге могут закрыть для судов часть Мойки и Фонтанки

На Неве также планируют ограничить стоянку и приблизиться к отдельным набережным.

В Петербурге планируют ограничить движение и стоянку водного транспорта на нескольких участках городских рек. Проект соответствующего постановления губернатора опубликовали на сайте Смольного. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно инициативе, с 30 ноября 2026 года по 31 декабря 2027 года движение и стоянку судов, в том числе на воздушной подушке, запретят на двух участках. Ограничения не будут распространяться на маломерные суда.

Первый участок расположен на Мойке — от Корабельного моста до Невы. Второй охватывает Фонтанку от Галерного моста до Невы.

Дополнительные запреты предусмотрены на Неве. На отрезке от Ново-Адмиралтейского канала до Екатерингофки нельзя будет оставлять суда на стоянку. Также водному транспорту запретят приближаться к набережным "Адмиралтейских верфей" и "Балтийского завода" ближе чем на 30 метров. Минимальное расстояние до пришвартованных там кораблей составит 10 метров.

Еще одно ограничение затронет Неву на участке от Большого Обуховского моста до речного вокзала. Здесь запретят стоянку судов, а движение разрешат только на расстоянии не менее 30 метров от левого берега.

В Петербурге планируют ограничить движение и стоянку водного транспорта на нескольких участках городских рек. Проект соответствующего постановления губернатора опубликовали на сайте Смольного. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно инициативе, с 30 ноября 2026 года по 31 декабря 2027 года движение и стоянку судов, в том числе на воздушной подушке, запретят на двух участках. Ограничения не будут распространяться на маломерные суда.

Первый участок расположен на Мойке — от Корабельного моста до Невы. Второй охватывает Фонтанку от Галерного моста до Невы.

Дополнительные запреты предусмотрены на Неве. На отрезке от Ново-Адмиралтейского канала до Екатерингофки нельзя будет оставлять суда на стоянку. Также водному транспорту запретят приближаться к набережным "Адмиралтейских верфей" и "Балтийского завода" ближе чем на 30 метров. Минимальное расстояние до пришвартованных там кораблей составит 10 метров.

Еще одно ограничение затронет Неву на участке от Большого Обуховского моста до речного вокзала. Здесь запретят стоянку судов, а движение разрешат только на расстоянии не менее 30 метров от левого берега.