К создателям "Оземпика" в США подали свыше четырех тысяч исков

Американцы считают, что производитель преуменьшил масштабы рисков для здоровья.

Сейчас в американских судах находится свыше четырех тысяч исков пациентов в отношении производителей популярного препарата для похудения "Оземпик" и его аналогов из-за проявившихся тяжелых побочных эффектов у пациентов. Соответствующие данные приводятся в статистическом отчете cудебной коллегии США по межрайонным судебным разбирательствам. В тексте документа упоминается, что в федеральном окружном суде Восточного округа Пенсильвании под председательством судьи Карен Марстон консолидировано масштабное коллективное производство MDL-3094 против препаратов класса GLP-1 (Глюкагоноподобный пептид-1, ГПП-1).

"РИА Новости" уточняет, что по состоянию на второе ноября в рамках судебной тяжбы рассматриваются 4 082 активных иска, а общее количество зарегистрированных исков за все время с февраля 2024 года достигло 4 191.

Ответчиками в уголовном деле выступает компания Novo Nordisk (производитель "Оземпика", "Вегови" и "Ребелсаса"), а также Eli Lilly ("Мунджаро" и "Зепбаунд"). Истцы говорят о том, что прием медикаментов привел к тяжелым осложнениям, включая гастропарез или "паралич желудка", а также острую кишечную непроходимость и образование тромбов. Пострадавшие уверены, что местные фармацевтические компании преуменьшили масштабы рисков и не предупредили потребителей об угрозе для здоровья.

Напомним, что "Оземпик" является разработкой датской компании Novo Nordisk. Препарат продается рецептурное лекарство от диабета второго типа. С его помощью человек снижает аппетит и замедляет пищеварение. "Оземпик" вызывает в организме долгое чувство сытости. В последние годы он стал мировым хитом не по прямому назначению, а в качестве средства для быстрого похудения.

Спрос на препараты для похудения в Петербурге вырос в 4,3 раза.

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