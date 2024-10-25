Спрос на препараты для похудения в Петербурге вырос в 4,3 раза

Продажи аналогов "Оземпика" и "Мунджаро" достигли 406 млн рублей за год — тенденция соответствует общероссийскому тренду.

В Санкт-Петербурге зафиксирован аномальный рост спроса на препараты для снижения веса. Согласно данным мониторинга, продажи российских аналогов лекарств "Оземпик" и "Мунджаро" увеличились в 4,3 раза в количественном выражении, а в денежном — достигли 406 млн рублей за год.

Тенденция соответствует общероссийскому тренду: по информации системы маркировки, объём рынка таких препаратов в стране вырос в 5,5 раза, составив 5 млрд рублей. Только за июнь жители Петербурга и Ленинградской области приобрели более 1,5 тыс. упаковок — вдвое больше, чем в марте.

Эксперты, опрошенные "Деловым Петербургом", подтверждают эффективность средств на основе семаглутида и тирзепатида, особенно в сравнении с препаратами предыдущих поколений.

Ранее сообщалось, что фармацевтическое производство появится в Пушкинском районе. Объем инвестиций – 7 млрд рублей.

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